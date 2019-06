Qatar-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida decisiva per l’Argentina che stasera alle ore 21:00 affronterà il Qatar. Messi e compagni dovranno vincere e sperare che la Colombia batta il Paraguay. In alternativa dovranno cercare di rientrare tra le migliori terze. Queste le formazioni ufficiali, panchina per Paulo Dybala, mentre è titolare Lautaro Martinez.

Qatar (3-5-1-1): Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Salman; Correia, Al Haydos, Al Hajri, Hatim, Boudiaf; Afif; Almoez.

Argentina (4-3-1-2): Armani; Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi; Martinez, Aguero.