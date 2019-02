© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricardo Centurion, volante offensivo ex Genoa, si sta allenando con le riserve del Racing de Avellaneda. Ieri il giocatore è stato sospeso dalla prima squadra per il suo comportamento durante la sfida con il River Plate, dove aveva avuto un diverbio acceso con il tecnico Eduardo Coudet. Oggi Centurion si è presentato al centro sportivo per accordarsi alle riserve e, almeno per ora, la decisione ha tempo indeterminato: la decisione pare essere non contrattabile. A supervisionare l'accaduto c'era anche Diego Milito, segretario tecnico del club.