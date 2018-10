Racing Avellaneda, Lopez: "Non so se terminerò la carriera qui"

© foto di Federico De Luca

Lisandro Lopez è oggi l'emblema del Racing, in Argentina. Dentro e fuori dal campo. L'esperto attaccante ha parlato a TyC Sports e ha spiegato alcuni concetti interessanti sul suo futuro. "A fine anno vedremo se potrò continuare o no, mi riunirò con i dirigenti e con Diego Milito. Non so se terminerò la mia carriera al Racing, so che per restare qui devo essere al 100% perché non sarei onesto né con me né con il club".