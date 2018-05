Racing Avellaneda, Milito tratta con Zarate per sostituire Lautaro Martinez

© foto di Giacomo Morini

Mauro Zarate per sostituire Lautaro Martinez. E' l'idea del Racing Avellaneda che sta lavorando per trovare l'erede del prossimo attaccante dell'Inter. Diego Milito, direttore sportivo del club di Buenos Aires, è in pressing per l'acquisizione dell'ex Lazio dal Velez: le possibilità che l'affare vada in porto - riporta Radio Continental - sono buone.