Racing, nuova bufera per l'ex Genoa Centurion: arrestato dalla polizia

Nuova disavventura extracalcistica per Ricardo Centurion. Come riporta TyC Sports, l'ex Genoa sarebbe stato arrestato per essere passato due volte col rosso alla guida della sua auto nei pressi di un complesso scolastico. Una volta fermato dalla polizia, il fantasista del Racing de Avellaneda avrebbe rifiutato di eseguire l'alcol test, causando provvedimenti ancora peggiori.