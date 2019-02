© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Santos ha chiesto al Real Madrid di lasciare Rodrygo in bianconero fino al termine del 2019. Il giocatore ha appena compiuto 18 anni e per questo il Real - impossibilitato a tesserarlo prima della maggiore età, ma che l'ha bloccato nell'estate scorsa per 45 milioni di euro - ha deciso di lasciarlo in bianconero fino a luglio.