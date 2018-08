Recoba si rititra dalla corsa per la presidenza del Nacional Montevideo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava dovesse candidarsi alla presidenza del suo Nacional de Montevideo, ma oggi si è appreso che non sarà così. Parliamo di Alvaro Recoba. Lo storico uruguayano ex nerazzurro era indicato come possibile candidato al ruolo, ma nella giornata odierna - tramite una nota diramata sul suo sito ufficiale - l'ex fantasista dell'Inter ha fatto sapere di volersi ritirare dalla corsa e di non avere intenzione di presentare la propria candidatura.