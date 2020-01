© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite del canale portoghese CMTV Jorge Jesus, tecnico del Flamengo campione della Copa Libertadores, ha fatto il punto sulla cessione di Reinier al Real Madrid: "Bisogna ancora attendere. Non è ancora definito nulla. La verità è che un giocatore come lui non può essere ceduto per 30 milioni di euro: il Flamengo non è ancora riuscito a fare una valutazione precisa del suo cartellino".