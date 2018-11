River-Boca, domani alle 14 la decisione: si pensa al cambio di sede

© foto di

La CONMEBOL, tramite Twitter, ha cercato di fare chiarezza sulla data e sull'orario della finale di ritorno di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. Nella giornata di domani, alle 14 ora italiana, i vertici del massimo organismo calcistico sudamericano si incontreranno con i presidenti dei due club ad Asuncion, in Paraguay, per prendere le decisioni del caso. In ballo c'è anche il possibile spostamento del Superclasico in altra sede. Fra quelle ventilate, oltre alla candidatura del comune di Genova, anche lo stesso Paraguay, Abu Dhabi e la provincia di Mendoza, una regione nel cuore dell'Argentina e confinante col Cile.