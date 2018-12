© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito la prima pagina di Olé oggi in edicola: "Eroi per sempre" è il titolo scelto per celebrare il River Plate campione del Sudamerica. "Il River del muñeco ha battuto il Boca nella finale più importante della storia. In svantaggio ha ribaltato la partita con dei golazos. Festa dal Bernabei a tutto il paese".