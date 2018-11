River, D'Onofrio al Real su Palacios: "Comportamento non all'altezza"

Il presidente del River Plate Rodolfo D'Onofrio ha attaccato il Real Madrid dopo che il club spagnolo ha trattato direttamente con Exequiel Palacios il suo eventuale passaggio nella Liga: "Fino a oggi abbiamo sempre pensato che fosse tutto falso, ma adesso abbiamo avuto la conferma anche da parte dell'agente e ci siamo sorpresi che un club nobile come il Real Madrid abbia agito direttamente con il calciatore senza rispettare il River. Non mi aspettavo questo comportamento e non corrisponde allo storico legame che abbiamo con i Blancos fin dai tempi di Alfredo Di Stefano".