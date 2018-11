River, D'Onofrio: "Non vogliamo vantaggi e sosteniamo il Boca"

Dopo il rinvio della finale contro il Boca, il presidente del River Plate Rodolfo D'Onofrio ha spiegato i motivi che hanno portato i due club a non giocare: "La verità è spiacevole per ciò che accade in una festa che è stata programmata. Che la scorta che doveva avere l'autobus del Boca Juniors non doveva essere in quel modo è sicuro e che sicuramente ci siamo privati, insieme al mondo intero, di vedere un River Plate contro Boca Juniors. Quello che il River ha fatto è che i giocatori del Boca non erano in grado di giocare, secondo i rapporti dei medici di Conmebol. Abbiamo pensato che sarebbe stato utile supportare gli avversari e posticipare la partita per domani e non avere un vantaggio da quello che è successo".