Juan Iturbe in Italia lo ricordiamo soprattutto per i trascorsi con le maglie dell'Hellas Verona e del Torino e, soprattutto, per l'esperienza infelice vissuta nella Roma. Ma l'argentino, naturalizzato paraguayano, è anche un ex calciatore del River Plate e, al pari di tanti altri ex, ha accolto la vittoria dei Millonarios con grande fervore. A dimostrarlo il seguente tweet, pubblicato dall'account ufficiale di Iturbe. Che di certo non lascia spazio a troppe interpretazioni...