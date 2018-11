River Plate, D'Onofrio: "Il Superclasico si giocherà. E sarà a casa nostra"

Rodolfo D'Onofrio, presidente del River Plate, ha così parlato dopo le esternazioni del numero uno xeneize Daniel Angelici, che ha fatto sapere di essersi appellato in tribunale per gli incidenti occorsi prima del Superclasico che deciderà la Copa Libertadores, e che si deve ancora giocare: "Come prima cosa dico che siamo colpiti da un profondo dolore. Tutti aspettavano questo River-Boca e per quindici delinquenti sta succedendo questo. Sono completamente d'accordo con il rinvio, ma non ho dubbi che la partita sarà giocata, e questo succederà al Monumental. Non ho avuto comunicazioni di vittorie a tavolino".