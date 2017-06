River Plate, Gallardo conferma: "Driussi va allo Zenit. Offerta irrinunciabile"

Conferme dall'Argentina sul trasferimento di Serbastian Driussi dal River Plate allo Zenit. Il tecnico dei Millonarios Marcelo Gallardo ha dichiarato in merito: "Ho parlato con lui e mi ha detto di essere stato contattato dallo Zenit e che l'affare è concluso. È una bella chance per la sua carriera e un'offerta importante per il club che non poteva essere rifiutata".