River Plate, Gallardo: "I nostri tifosi derubati di una possibilità unica"

Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, ha parlato nel corso della conferenza stampa seguita al successo di ieri della Copa Libertadores che si giocherà a Madrid: "Hanno derubato i tifosi del River. Oggi tocca a noi, forse domani toccherà ad altri: dovevamo giocare al Monumentale, nelle stesse condizioni in cui abbiamo giocato l'andata a casa del Boca. Il tifoso è stato privato di una possibilità unica, ma è una decisione della CONMEBOL e non può essere modificata, per quanto assurda sia. Ma io devo dire quello che penso e sento, provo la stessa indignazione che i veri tifosi del River stanno provando".