© foto di Alessio Alaimo

Juan Quintero torna ad essere oggetto di discussione al River Plate. In prestito agli argentini dal Porto, esiste per il River l'opzione per il suo acquisto fissato a circa tre milioni e mezzo di euro. In realtà il Porto spera che il River non eserciti la sua opzione perchè vari club hanno manifestato il loro interesse per Quintero: la società lusitana potrebbe così incassare una cifra superiore.