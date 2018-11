RMC SPORT - Guglielminpietro: "Milan e Inter torneranno grandi"

© foto di PHOTOVIEWS

Andrés Guglielminpietro, ex giocatore di Inter, Milan e Boca Juniors, a RMC Sport Live Show: "River Plate-Boca Juniors a Madrid? Si sapeva che sarebbe stato difficile giocare la partita in Argentina. Ci si aspettava un po' questo caos. Sarebbe stato tristissimo non giocare proprio la finale ma almeno così si giocherà la partita. Dobbiamo cambiare in Argentina e giocare è la cosa migliore da fare".

Milan e Inter che campionato stanno facendo?

"Seguo entrambe le squadre e faccio il tifo sia per il Milan sia per l'Inter, anche se so che è strano. L'Inter sta molto bene ed è migliorata tantissimo rispetto all'anno scorso anche grazie agli acquisti estivi. Ci vorrà un po' di tempo ma l'Inter tornerà grande. Il Milan invece ha cambiato proprietà da poco, Maldini e Leonardo hanno grandi capacità e prima o poi anche loro torneranno in Champions".

Lautaro Martinez dovrebbe giocare di più all'Inter?

"E' arrivato da poco e piano piano troverà spazio. Merita di giocare ma davanti ha un altro fortissimo come Icardi e non è facile. Higuain? Ha iniziato molto bene poi è calato un po'. Gonzalo è uno che ha sempre fatto gol ovunque è stato, basta guardare la sua carriera. Il Milan ha avuto tanti infortuni ed è difficile trovare una quadratura della squadra da cui il centravanti dipende molto. Speriamo che il Milan trovi presto equilibrio per aiutare anche Higuain".

Juve, Bentancur come lo valuti?

"All'inizio ha fatto un po' di fatica anche in Argentina ma è uno che gioca bene. Era destinato a venir fuori. Ha tantissima qualità e sta in una società molto seria. Anche lui alla lunga potrà fare la differenza anche nella Juventus. Palacios? E' uno veloce, vede la porta e sa comunicare con gli attaccanti. Purtroppo qua lo vedremo poco perché si parla già del suo trasferimento al Real Madrid e qui ce lo siamo visti solo un anno".