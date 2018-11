Ronaldinho nei guai: passaporto ritirato e 6 euro sul conto

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Grossi guai per Ronaldinho. Secondo quanto riportato da UOL il Tribunale di Giustizia di Rio Grande do Sul ha recentemente disposto il sequestro dei passaporti per lui e il fratello per non aver pagato una multa nel 2015 a seguito di una piattaforma di pesca abusiva in un'area protetta a Porto Alegre. La cifra, aumentata con gli interessi degli anni, è arrivata a 2 milioni di euro. Per saldare il conto lo Stato sarebbe entrato nel conto corrente bancario dell'ex calciatore trovando però solamente una cifra irrisoria. In merito al sequestro passaporti il legale di Ronaldinho, Sergio Queiroz, ha dichiarato: "Una misura illegale, che viola i diritti costituzionali".