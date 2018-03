Sampaoli aspetta Gago: "Vuole esserci per il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza peli sulla lingua il ct dell'Argentina Sampaoli ha confermato che mercoledì scorso ha parlato con Fernando Gago per capire come stesse in vista del mondiale (ha avuto due giorni fa un risentimento al ginocchio destro operato dopo l'infortunio ad ottobre). "Mi ha chiesto di aspettarlo e che lo valuti più avanti per vedere come evolve la situazione", ha detto il ct, come riporta il sito Olè. "Continua ad avere speranza e lotta per questo. E noi ci auguriamo che possa farcela".