© foto di Imago/Image Sport

Il VAR continua a far discutere, in Europa e non solo. Ad attaccare l'uso della tecnologia in campo, per ultimo in ordine cronologico, è stato infatti l'allenatore dei brasiliani del Santos, Jorge Sampaoli. "Il VAR deve aiutare a migliorare il gioco. Invece gli arbitri hanno impiegato ben cinque minuti per consultarlo ieri, sembra che abbiano bisogno di un microscopio. Questo rallenta il gioco e non mi piace affatto", le parole del tecnico dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atletico Mineiro.