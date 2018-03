San Lorenzo, l'appello di Coloccini: "Calcio corrotto, utilizziamo il VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabricio Coloccini sbotta pubblicamente. L'ex difensore del Milan, oggi al San Lorenzo, ha infatti richiesto in conferenza stampa l'utilizzo del VAR in Argentina per mettere fine alla corruzione del calcio: "E' fondamentale che iniziamo ad adottare il VAR. Dobbiamo porre fine alla corruzione nel calcio argentino. Non è una questione di non saper perdere, ma di correttezza". Lo riporta TyC Sports.