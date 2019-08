San Paolo, Dani Alves sarà il giocatore più pagato della Liga brasiliana

© foto di Federico Gaetano

Dani Alves torna in patria e vestirà la maglia del San Paolo. L’esterno ex Juventus, come riportato dal Mundo Deportivo, sarà il giocatore più pagato del campionato brasiliano. Il 36enne riceverà 4,2 milioni di euro: dopo 17 anni in Europa tornerà a giocare con una squadra del suo paese. Nel 2002 lasciò il Bahia per arrivare al Siviglia.