San Paolo, per la panchina oltre a Leonardo contattato l'ex viola Aguirre

Il San Paolo è al lavoro per trovare il sostituto del tecnico Dorival Junior, appena esonerato. Secondo il sito UOL è stato contattato l'uruguaiano Diego Aguirre (per poche settimane, da giocatore fu in prova alla Fiorentina negli anni Ottanta) che è senza panchina dopo aver guidato il San Lorenzo in Argentina. Sono stati sondati anche Jorginho e Leonardo.