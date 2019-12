Santos, contattato Lucescu per il dopo Sampaoli: deciderà la moglie

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da SPG, Mircea Lucescu, ex allenatore tra le altre anche Inter e Brescia, è stato contattato per succedere a Jorge Sampaoli sulla panchina del Santos. Il tecnico, che ha già dato il proprio assenso, darà il via libera alla firma solo dopo l'ok della moglie che sta valutando la distanza del club.