Santos, Cuca: "Gabigol ha offerte dal Valencia ma vuole restare"

Il tecnico del Santos Cuca ha rivelato in conferenza stampa che Gabigol ha delle offerte dal Valencia e dal mondo arabo (non ha specificato da quali paesi, ndr), ma non vuole lasciare il club brasiliano. Gabigol è in prestito dall'Inter, fino a dicembre. "E' un giocatore importante - ha detto, come riporta globoesporte - ha offerte dal Valencia e dal mondo arabo. Ma lui vuol restare perchè non ritiene giusto lasciare adesso i propri compagni. Abbiamo recentemente giocato con Gabigol centravanti. è un giocatore polivalente, un centravanti ma forse non può giocare spalle alla porta".