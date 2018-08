Santos, Gabigol: "Qui sono felice, voglio restare ed aiutare il club"

Il Santos non naviga in ottime acque, tant'è che adesso si trova in zona retrocessione. Gabigol, attaccante brasiliano arrivato dall'Inter, si è così espresso su questa situazione ai microfoni di Lance, parlando anche della sua voglia di restare, nonostante qualche richiesta dall'Europa sia arrivata: "Io non ho paura, mi espongo di più per aiutare la squadra. La responsabilità è di tutti: questa è una grande maglia e qui c'è una grande folla. Abbiamo molta calma ed unità, siamo grandi amici e sappiamo che insieme usciremo da questa situazione. Voglio restare ed aiutare il Santos. Qui sono felice, i tifosi possono contare sulla mia contentezza. Tutti conoscono il mio affetto per questo club", le sue parole riportate da FcInterNews.it-