Santos, Gabriel Barbosa: "Il gol non è ossessione, la vittoria sì"

Globoesporte riporta le parole di Gabriel Barbosa, a segno per il Santos nel 2-0 all'Estudiantes in Copa Libertadores: "Non fare gol non deve essere una preoccupazione. Ho sempre fatto quello per il quale mi sono allenato. Non mi dà fastidio non segnare, quello che mi dà fastidio è non vincere. Ma un centravanti non deve solo fare gol: deve anche saper lottare, aprire spazi per i compagni; la cosa importante è aiutare i compagni a trovare la vittoria".