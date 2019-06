Sergio Aguero: "Candidati a vincere la Copa America, siamo l'Argentina"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 5-1 rifilato al Nicaragua in amichevole, l'attaccante dell'Argentina Sergio Aguero ha parlato della Copa América che sta per iniziare: "Siamo candidati a vincere la Copa America perché siamo l'Argentina. Gli altri paesi hanno rispetto per noi e dobbiamo approfittarne, penso che assemblando un buon gruppo possiamo combattere contro chiunque", ha detto l'attaccante del Manchester City a TyC Sports.