Sivasspor, su Robinho il forte interesse del Queretaro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il club messicano del Queretaro è al lavoro per ingaggiare Robinho, ora al Sivasspor in Turchia. Non è la prima volta che la società sudamericana mostra interesse per l'ex milanista. Nel 2015 infatti l'elevato ingaggio del giocatore fece saltare la trattativa. Ora però la sensazione è che l'intesa possa essere trovata più facilmente. Nel caso in cui l'affare vada in porto Robinho sarà il secondo brasiliano del club, dopo Ronaldinho.