Sudamerica, i risultati delle amichevoli. Due italiani in campo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono giocate nella notte altre tre amichevoli che hanno visto protagoniste squadre del centro e del sudamerica. La Colombia ha superato il Costa Rica per 3-1 grazie al gol dell'ex rossonero Carlos Bacca e alla doppietta di Juan Hernandez (attaccante dell'Huesca in prestito dal Watford). Pareggio per 1-1 invece tra Stati Uniti e Perù (di Sargent e Flores le reti), mentre il Cile ha battuto a domicilio il Messico (0-1) grazie a Nicolas Castillo.

In campo tra le fila del Costa Rica anche un calciatore che milita in Serie A: si tratta del difensore del Bologna Giancarlo Gonzalez. I pali della Colombia, invece, sono stati difesi da David Ospina del Napoli.

Questi i risultati e i marcatori:

Colombia-Costa Rica 3-1 ( 30' Bacca, 44' Watson, 72' Hernandez, 90' Hernandez)

Stati Uniti-Perù 1-1 (49' Sargent, 87' Flores)

Messico-Cile 0-1 (90' Castillo)