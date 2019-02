© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Campana è sicuramente il principale artefice del trionfo dell'Ecuador nel Sudamericano Under 20. Un nome a sorpresa, contro ogni tipo di pronostico. Un talento offensivo capace di segnare sei centri tra prima e seconda fase, diventando così il Pichichi del torneo. Centravanti classe 2000 del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, questo attaccante fa della potenza fisica, della forza aerea e del senso del gol le sue armi migliori. Non è un caso che in patria sia stato ribattezzato "La Torre", identikit che ha già attirato l'interesse di diverse squadre europee. E il grande salto, dopo l'exploit di questi giorni, sembra ormai sempre più vicino.