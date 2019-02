© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Ecuador nella storia. La "Mini Tri" stanotte ha travolto il Venezuela grazie alle reti di bomber Campana (rig. 3' e 32') e Segura (91') e trionfato per la prima volta nel Sudamericano Under 20. La classifica finale, insieme all'Ecuador, premia Argentina e Uruguay, che ottengono il pass per i prossimi Giochi Panamericani e i Mondiali di categoria. Ancora fuori, invece, il Brasile.

Questa la graduatoria del Sub 20:

Ecuador 10

Argentina 9

Uruguay 8

Colombia 5

Brasile 5

Venezuela 4