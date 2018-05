Tevez: "Alla fine del contratto col Boca mi ritirerò dal calcio giocato"

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors ha fatto un annuncio ai microfoni di Pasion per el Trece: "Lascerò il calcio quando terminerà il mio contratto col Boca, ovvero alla fine dell'anno prossimo. Altre volte ho terminato il mio contratto per recarmi altrove, ma non questa. Non andrò da nessuna altra parte e mi ritirerò con questa maglia addosso. Cosa farò dopo? Vorrei fare l'allenatore, mi preparerò per questo".