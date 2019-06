TMW - Argentina, Aguero avvisa il Brasile: "Siamo in netta crescita"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante della Nazionale argentina e del Manchester City Sergio Aguero, intervistato dall'inviato di TMW in Brasile nella zona mista del Maracanã, ha parlato così dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa America col Venezuela: "Ho subito solo un colpo, niente di che. Contro il Venezuela direi che abbiamo giocato meglio come squadra, stiamo crescendo progressivamente anche a livello di gioco. Studiamo sempre i nostri avversari in video, così come le nostre giocate e i nostri movimenti, e questo è sicuramente utile per migliorare". L'Albiceleste adesso se la vedrà coi padroni di casa in semifinale.

