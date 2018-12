Fonte: Dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

© foto di Alberto Fornasari

Tegola Fernando Gago per il Boca Juniors, che oltre a perdere il Superclasico stasera ha perso anche l'ex centrocampista di Roma e Real Madrid. Il classe '86 era entrato all'89', ma ha dovuto lasciare il campo al 116' a causa di un grave infortunio e con gli Xeneizes già in dieci per l'espulsione di Palacios. "Mi sono rotto il tendine d'Achille del piede destro", ha gridato Gago prima di uscire. Una sensazione poi confermata dallo staff medico del Boca a TMW e agli altri media presenti nel post-partita, l'ennesimo ko (il terzo per colpa del tendine d'Achille) di un calciatore tormentato dalla sfortuna e dai problemi fisici nel corso di tutta la sua carriera.