TMW - L’ex milanista José Mauri a Cordoba per firmare col Talleres

Fonte: Giacomo Iacobellis

L'ormai ex centrocampista del Milan José Mauri è pronto a ripartire dall'Argentina. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il giocatore, attualmente svincolato, è ad un passo dal Talleres de Cordoba: José Mauri si trova già in città per chiudere la trattativa.