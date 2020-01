© foto di Federico Gaetano

Occasione di mercato per gennaio. Ignacio Lores Varela dopo due stagioni da protagonista con il Penarol nelle quali ha conquistato traguardi importanti con Diego Lopez in panchina ha risolto il contratto con il Penarol. Il futuro dell’esterno uruguaiano classe 91 può essere nuovamente in Italia. Attenzione al ritorno di fiamma del Pisa, dove Lores ha giocato le sue migliori stagioni in Italia. Una possibilità che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. E sullo sfondo il Perugia di Serse Cosmi, che lo ha già allenato ad Ascoli. Si accende il mercato attorno a Lores Varela. E l’Italia ci pensa...