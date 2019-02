Wilson Witzel, governatore dello stato di Rio de Janeiro, ha decretato 3 giorni di lutto in tutto lo stato a seguito della tragedia che ha colpito il centro sportivo del Flamengo.

O governador @wilsonwitzel decretou luto oficial de três dias no estado pelas mortes das pessoas atingidas nas chuvas no Rio Janeiro e no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo. pic.twitter.com/pBZNuGTdtU

— Governo do RJ (@GovRJ) February 8, 2019