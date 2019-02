Anche Zico, simbolo del Flamengo, ha parlato della tragedia che ha colpito il centro sportivo del club (l'incendio che ha portato a dieci morti). "E' stato uno choc ricevere questa notizia. Che Dio conforti le famiglie che hanno perso i loro figli, fratelli, nipoti, parenti. Erano ragazzi che sognavano un futuro e molti senza dubbio aiutavano le loro famiglie. Spero che si appuri tutto perché una tragedia come questa non può passare così nel dimenticatoio. Che il popolo rubronegro tenga forza e fede per superare questo momento". ha scritto Zico sui suoi profili social.