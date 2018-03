UFFICIALE: Atlético Nacional, torna dopo 10 anni Zuniga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juan Camilo Zúñiga torna in patria. L'esterno colombiano è un nuovo giocatore dell'Atlético Nacional, squadra dove è cresciuto calcisticamente e dove vi ha giocato fino al 2008, prima di trasferirsi in Italia. 32 anni, Zuniga ha vestito le maglie di Siena, Napoli e Bologna, oltre a quella del Watford. Trasferimento con la formula del prestito annuale con la possibilità di estendere l'accordo per altri 12 mesi.