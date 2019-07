© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex terzino di Siviglia e Barcellona, Adriano Correia Claro, noto semplicemente come Adriano, è tornato in patria a 35 anni. Dopo le ultime tre stagioni spese in Turchia al Besiktas, il brasiliano ha firmato con l'Atlético Paranaense fino a dicembre 2020.