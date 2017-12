UFFICIALE: Avaì, preso Rubinho per la porta. Un anno di contratto

© foto di Federico De Luca

Nuovo acquisto per la porta dell'Avaì, club retrocesso dopo l'ultimo Brasilerao conclusosi da pochi giorni che ha in squadra un volto noto al calcio italiano come Maicon. E l'ultimo arrivato è anch'egli una vecchia conoscenza della Serie A: parliamo dell'esperto portiere Rubinho, il quale ha militato per otto anni in Italia, dividendosi tra Genoa, Livorno, Torino, Palermo, Juventus e Como. L'estremo difensore italo-brasiliano, classe '82, ha firmato un contratto di un anno con il suo nuovo club.