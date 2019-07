UFFICIALE: Boca Juniors, in attesa di De Rossi ecco Eduardo Salvio

© foto di Marco Iorio/Image Sport

In attesa di De Rossi, il Boca Juniors ha comunque annunciato un altro grande acquisto, anche questo atteso da giorni: quello di Eduardo Salvio. L'esterno argentino classe '90 torna in patria a distanza di nove anni e mezzo dal momento in cui la lasciò per andare a tentare l'esperienza nell'Atletico Madrid prima, e nel Benfica poi. Gli Xeneizes lo hanno messo sotto contratto proprio acquistandolo dalla società portoghese. Ecco il tweet che conferma il suo arrivo nella storica società di Buenos Aires.