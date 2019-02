Leonardo Jara è un nuovo giocatore del DC United. Avventura in MLS quindi per il difensore argentino classe '91, che arriva in prestito per una stagione dal Boca Juniors.

🚨 BREAKING 🚨 | D.C. United have acquired Argentine defender Leonardo Jara from Boca Juniors on a season-long loan! Welcome to The District, Leo! Details 👉 https://t.co/q5ueysgD6O#DCU — D.C. United (@dcunited) 30 gennaio 2019