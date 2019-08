UFFICIALE: Boca Juniors, preso Soldano dall'Olympiacos

Il Boca Juniors di Daniele De Rossi si rafforza ulteriormente prelevando dall'Olympiacos l'attaccante Franco Soldano, classe '94, dall'Olympiacos. Il calciatore saluta così l'Europa dopo appena sei mesi in cui ha collezionato 23 presenze con tre reti all'attivo in Grecia, per rinforzare fino al termine della stagione il club argentino.

🖊 Franco Soldano firmó su contrato y es el quinto refuerzo de #Boca. 🗣 "Es una alegría enorme poder estar acá", sostuvo el delantero este lunes en la Bombonera. 📝 Todos los detalles en 👉 https://t.co/ciWnRDpJOT pic.twitter.com/SgnmQqBa5S — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 12 agosto 2019