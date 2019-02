Cambio di casacca per Vagner Love, che dalla Turchia torna in patria. Il Corinthians, infatti, ha annunciato di avere acquisito le prestazioni dell'attaccante classe '84, prima in forza al Besiktas, fino al termine della stagione 2020. Si tratta di un ritorno: l'ex nazionale verdeoro aveva già vestito la maglia del Corinthians nel 2015.