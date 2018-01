UFFICIALE: Corinthians, arriva l'ex Napoli Henrique

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Corinthians comunica l'acquisto di Henrique. Il difensore centrale, classe 1986, arriva a titolo definitivo dal Fluminense. Ex Napoli, Henrique si è legato al Timão fino al 2019.

O Corinthians oficializou nesta sexta (26) a contratação do zagueiro Henrique! O atleta terá vínculo com o Timão até dezembro de 2019.

O jogador já realizou exames clínicos e físicos, e segue treinando com o elenco do Corinthians!

— Corinthians (@Corinthians) 26 gennaio 2018