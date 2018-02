UFFICIALE: Corinthians, torna il veterano Ralf: contratto fino al 2019

Ralf torna al Corinthians. L'esperto centrocampista brasiliano, che in passato ha vestito anche la maglia della Nazionale, ha firmato fino a dicembre 2019. Ralf era reduce dall'esperienza biennale in Cina col Beijing Guoan.

Na manhã deste sábado (17), Ralf assinou contrato com o Timão e oficializou o seu retorno ao clube do Parque São Jorge! Com exclusividade para a CorinthiansTV, o volante alvinegro mandou um recado para a Fiel!#VaiCorinthians #CorinthiansTV pic.twitter.com/v5WyldgpwG

— Corinthians (@Corinthians) 17 febbraio 2018