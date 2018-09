UFFICIALE: Corinthians, Ventura è il nuovo allenatore

FIORENTINA, BIRAGHI NON SI MUOVE FINO A GIUGNO. NAPOLI PRONTO AD UN TRIS DI RINNOVI, MENTRE LA ROMA PENSA AI GIOVANI: DE JONG E LAINEZ. IL MILAN PUNTA MELEGONI, MENTRE IL TORINO E' PRONTO A BLINDARE IAGO FALQUE Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina e della Nazionale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

Brasile, Tite: "Dopo l'uscita dal Mondiale non ho dormito per 15 giorni"

Brasile, convocato il naturalizzato Pereira: non accadeva da 100 anni

Uruguay, i convocati per le amichevoli con Messico e Colombia

Paraguay, il brasiliano Menezes rifiuta la proposta per il ruolo di ct

Penarol, per Gargano incidente domestico mentre recupera da una lesione

Tanque Denis vola in Perù: ha firmato con l'Universitario

Santos-Independiente, partita sospesa per invasione

Colombia, chi sarà il CT? La federazione convoca in riunione Pekerman

Colombia, per il ruolo di ct contattato anche Ranieri: no del tecnico

Colombia, i 23 per Venezuela e Argentina: ci sono Ospina e Cuadrado

Uruguay, i convocati per l'amichevole col Messico: ci sono 4 italiani

Dall'Argentina: sfida Tata Martino-Mascherano per il ruolo di nuovo ct

Brasile, 22° turno: quattro squadre raccolte in sei punti

Colombia, Pekerman non è più il commissario tecnico

Colombia, Murillo torna in Nazionale: "Voglio sfruttare quest'occasione"

Jair Ventura é o novo técnico do #Corinthians #BemVindoJair pic.twitter.com/eRWeMwVXkR

Il Corinthians rende noto attraverso i propri canali ufficiali di aver ingaggiato Jair Ventura come nuovo allenatore. Rileva Osmar Loss, esonerato dopo il ko subito nell'ultimo turno di campionato contro il Ceara.

